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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу за «Бостон» в матче с «Оттавой». У него 3+5 в 60 играх в сезоне

Форвард «Брюинс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:6). Это была его третья игра после обмена в «Бостон» из «Миннесоты».

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