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Происшествия

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В ГВСУ СК России обсудили результаты и дальнейшие направления работы по жилищным вопросам военнослужащих

В ГВСУ СК России обсудили результаты и дальнейшие направления работы по жилищным вопросам военнослужащих

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации состоялось очередное оперативное совещание, посвященное итогам работы за прошедший месяц по вопросам обеспечения жилищных прав военнослужащих и членов их семей, а также содержания жилищного фонда военных городков.

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