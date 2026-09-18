В ГВСУ СК России обсудили результаты и дальнейшие направления работы по жилищным вопросам военнослужащих

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации состоялось очередное оперативное совещание, посвященное итогам работы за прошедший месяц по вопросам обеспечения жилищных прав военнослужащих и членов их семей, а также содержания жилищного фонда военных городков.