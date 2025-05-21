Гинцбург предупредил о новой угрозе: кошки могут спровоцировать пандемию

Риск передачи вируса птичьего гриппа от животных к человеку возрастает, предупреждают специалисты.Академик Александр Гинцбург, возглавляющий разработку вакцин против опасных инфекций, заявил о риске глобальной эпидемии, связанной с вирусом птичьего гриппа передают Известия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии