Парламент поддержал кандидатуру Даудова на пост председателя правительства Чечни

Экс-спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов поделился сведениями о том, что указанный правительственный орган решился поддержать его выдвижение на пост руководителя республиканского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии