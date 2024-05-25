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Парламент поддержал кандидатуру Даудова на пост председателя правительства Чечни

Парламент поддержал кандидатуру Даудова на пост председателя правительства Чечни

Экс-спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов поделился сведениями о том, что указанный правительственный орган решился поддержать его выдвижение на пост руководителя республиканского правительства.

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