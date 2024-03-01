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Решетников: меры из послания Путина обеспечат рост ВВП на 3% к 2030 году

Решетников: меры из послания Путина обеспечат рост ВВП на 3% к 2030 году

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать позитивную динамику ВВП страны и обеспечить рост российской экономики на уровне 3% к 2030 году.

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