Для всех студентов: зачем четыре гуманитарных предмета сделали обязательными в вузах

Serte Verte

Что-то мне кажется, что закладывать основы у уже сформировавшегося взрослого человека занятие неблагодарное, а в детстве и юности окружающая действительность задает и учат и задают будущие основы разные "самки" и прочие ставшее кумирами для детей признание которых говорит приглашение таких на важнейшие события....