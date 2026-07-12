Для всех студентов: зачем четыре гуманитарных предмета сделали обязательными в вузах

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
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