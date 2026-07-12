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Всё о женщинах

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Для всех студентов: зачем четыре гуманитарных предмета сделали обязательными в вузах

Для всех студентов: зачем четыре гуманитарных предмета сделали обязательными в вузах

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

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Комментарии
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Serte Verte
Что-то мне кажется, что закладывать основы у уже сформировавшегося взрослого человека занятие неблагодарное, а в детстве и юности окружающая действительность задает и учат и задают будущие основы разные &quot;самки&quot;  и прочие ставшее кумирами для детей признание которых говорит приглашение таких на важнейшие события....
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