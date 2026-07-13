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Жулин о словах Плющенко: «Совершенно не согласен с мнением Евгения, не считаю, что российское фигурное катание в последние годы деградирует»

Заслуженный тренер России Александр Жулин не согласился со словами Евгения Плющенко о падении уровня фигурного катания в России.

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