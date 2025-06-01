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Царьград

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Русские начали особую спецоперацию: Кто ответит за хамство Алиева?

Русские начали особую спецоперацию: Кто ответит за хамство Алиева?

Президент Азербайджана перешёл уже все границы дозволенного, так что прощения уже не будет.В последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев перешёл все "красные линии".

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Комментарии
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vagas Karlito
Да ладно!! Наша терпелка с родни авось пронесёт!)
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9 час.
ЮК
Юрий Капустин
Надеюсь накажем по самые помидоры их..
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Азеры самые подлые и хитрые
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4 час.
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