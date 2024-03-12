Документы и Факты
ГлавнаяПолитикаЭкономикаВ миреКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Документы и Факты

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Королевич
    Соболезнования близким!Губернатор Воскре...
  • Олег Самойлов
    Печально все это, Витя, печально...Губернатор Воскре...
  • Виктор Луговой
    Да нет слов... Пилоты вообще святые люди, под Богом летают... Если вот такое дело - они в рай без очереди...Губернатор Воскре...

Николас Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»

Николас Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского Франциска, напоминает «вредного для своего народа побежденного клоуна» Хуана Гуайдо, бывшего временного венесуэльского лидера, передает корреспондент ДОФы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх