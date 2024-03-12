Николас Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского Франциска, напоминает «вредного для своего народа побежденного клоуна» Хуана Гуайдо, бывшего временного венесуэльского лидера, передает корреспондент ДОФы.
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