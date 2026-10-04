ВС России поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, сообщили в Минобороны. «В результате удара в городе Киеве поражён Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов», — говорится в сообщении.