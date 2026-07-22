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Русская весна

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WSJ: Несмотря на американские удары, Иран сохраняет боеспособность своих ракетных сил

WSJ: Несмотря на американские удары, Иран сохраняет боеспособность своих ракетных сил

Несмотря на американские удары, Иран сохраняет боеспособность своих ракетных сил, сообщает WSJ. Недавняя ракетная атака по американской авиабазе в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США, свидетельствует о сохранении у Тегерана возможностей для проведения масштабных ударов.

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