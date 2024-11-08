Жителя Крыма арестовали за госизмену и шпионаж в пользу Украины

АндрейБорков

В Крыму, после его возвращения Россию не проводились серьезные мероприятия по линии госбезопасности. Ни спецпроверок ни фильтрации, ни выявления пособников бандеровских, засланцев и ждунов толком не было. в 2019 году в доме отдыха ФСБ в Саках отдыхал, так там половина персонала этого дома отдыха на Россию крысилась, не явно, но это было заметно! Типа при хохлах было лучше, могли то и се, а сейчас надо по Закону все делать.... И это в доме отдыха ФСБ!!!! А что было вообще? Сколько уже в Крыму этих засланцев и ждунов, агентов СБУ и прочей рани выловлено? НЕ МЕРЯНО!!! Просахатили в свое время теперь нате хлебайте дерьмо ковшами! Сколько еще таких засланцев и ждунов в Крыму? До хрена и больше!