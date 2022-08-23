Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса

Решение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам напоминает об истории ФРГ прошлого века, поэтому правозащитники написали письма в ряд организаций с призывом пресечь возрождение времен железного занавеса, узнали в среду, 24 августа, «Известия».