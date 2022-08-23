ИЗВЕСТИЯ iz

6 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Эта обезьяна с гранатой доведёт свой островок до .... короче ниже ватерлинии.Политолог оценила...
  • Антон Карамзин
    Надо помочь суверенной САР трофейными Caezars, 777, HIMARS и проч 😉База США на грани...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одно ворье. Расслабляться нельзя, тут же грабанут.Туристка из Москв...

Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса

Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса

Решение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам напоминает об истории ФРГ прошлого века, поэтому правозащитники написали письма в ряд организаций с призывом пресечь возрождение времен железного занавеса, узнали в среду, 24 августа, «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх