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Царьград

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Мэрия Новосибирска спросила горожан о будущем Соснового бора

Мэрия Новосибирска спросила горожан о будущем Соснового бора

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска запустил опрос горожан.В Новосибирске мэрия в лице департамента культуры, спорта и молодёжной политики запустила опрос о будущем парка Сосновый бор.

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