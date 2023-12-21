Мэрия Новосибирска спросила горожан о будущем Соснового бора

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска запустил опрос горожан.В Новосибирске мэрия в лице департамента культуры, спорта и молодёжной политики запустила опрос о будущем парка Сосновый бор.
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