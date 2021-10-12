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Алтайский край за неделю: бюджет региона и резкий рост цен на проезд

Алтайский край за неделю: бюджет региона и резкий рост цен на проезд

Обзор главных событий Алтайского края с 4 по 10 октября от ИА Красная Весна. Резкое повышние стоимости проезда в общественном транспорте Координационный совет по ценообразованию Барнаула утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

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