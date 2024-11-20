Якушев предложил закрепить в законе понятие мастер-план развития городов

Первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил в короткие сроки закрепить понятие «мастер-план» в отношении развития городов на законодательном уровне.
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