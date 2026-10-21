Северный мост в Киеве снова горит, а Южный в Днепропетровске закрыли на месяц. Два взрыва на Оболони, авиабомба на Днепре — и это не эскалация, а расплата за то, что Киев считал пробки вместо мостов.
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