В ВОЗ не знают местонахождение сотен пациентов «Аль-Аксы» в Газе

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус поделился в социальной сети X информацией о том, что у ВОЗ нет данных о местонахождении более сотни пациентов и сотрудников медицинского учреждения «Аль-Акса» в сектора Газа.
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