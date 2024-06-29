Бывший ведущий ветеринар был признан виновным во взяточничестве и служебном подлоге

Бывший ведущий ветеринар был признан виновным в получении взяток и служебном подлоге. По версии следствия, в период с ноября 2020 года по январь 2021 года он получил взятку частями на общую сумму 30 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за ускоренное оформление ветеринарных документов без надлежащего контроля продукции и общего покровительства.