Бывший ведущий ветеринар был признан виновным во взяточничестве и служебном подлоге

Бывший ведущий ветеринар был признан виновным в получении взяток и служебном подлоге. По версии следствия, в период с ноября 2020 года по январь 2021 года он получил взятку частями на общую сумму 30 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за ускоренное оформление ветеринарных документов без надлежащего контроля продукции и общего покровительства.
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