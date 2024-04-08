Эксперты Bernstein считают, что Intel будет устранять свои ошибки минимум до 2030 год...

Эксперты Bernstein считают, что Intel будет устранять свои ошибки минимум до 2030 годаНа прошлой неделе представители Intel рассказали о перспективах своего бизнеса по выпуску чипов, и одним из важных откровений стало признание неизбежности многомиллиардных операционных убытков по итогам текущего года.
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