Худшее время для обеда: как это влияет на ваш вес

Эксперты утверждают, что время обеда имеет решающее значение для контроля веса. Узнайте, в какое время обедать, чтобы избежать скачков сахара в крови и поддерживать здоровье, а также советы по питанию для оптимального результата.
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