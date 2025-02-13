320 тысяч человек приняли участие в научном диктанте «Наука во имя Победы»

Любой желающий может поучаствовать в диктанте. Об этом сообщают организаторы диктанта. Уже 320 тысяч участников присоединились к первому всероссийскому научному диктанту «Наука во имя Победы», приуроченному ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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