320 тысяч человек приняли участие в научном диктанте «Наука во имя Победы»

Любой желающий может поучаствовать в диктанте. Об этом сообщают организаторы диктанта. Уже 320 тысяч участников присоединились к первому всероссийскому научному диктанту «Наука во имя Победы», приуроченному ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.