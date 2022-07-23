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России бы не помешал такой седан. В Китае стартовали продажи нового Geely Xingrui c разгоном до 100 км/ч за 7,9 с и расходом 6,7 л на 100 км

России бы не помешал такой седан. В Китае стартовали продажи нового Geely Xingrui c разгоном до 100 км/ч за 7,9 с и расходом 6,7 л на 100 км

В Китае стартовали продажи седана Geely Xingrui (он же Geely Preface) образца 2023 года. Это обычный бензиновый автомобиль, но при этом довольно просторный, в меру мощный и экономичный.

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