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Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса по решению на Украине

Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса по решению на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть субстантивной, ее проведение зависит от прогресса между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

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