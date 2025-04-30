США на пути к тотальной гегемонии. Возглавь, развали и создай новое под себя

О многополярности сегодня вдруг заговорили все, включая США, для которых этот вектор вообще то путь к потере мировой гегемонии, а значит и выступать против однополярности в США, это как пчелы против меда, а алкоголик против водки.
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