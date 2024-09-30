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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Джордж и Руди Гобер возглавили рейтинг Yahoo! Sports лучших третьих опций НБА, Клэй Томпсон на 19-м месте

Первые три места заняли Пол Джордж («Филадельфия»), Руди Гобер («Миннесота») и Кристапс Порзингис («Бостон»).

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