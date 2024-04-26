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Правда ли в Барнауле отменили салюты на Первомай и День Победы

Правда ли в Барнауле отменили салюты на Первомай и День Победы

В Барнауле салют на Первомай планировалось провести на набережной Оби, а на День Победы — на площади Сахарова и в районах города На Первомай и День победы в Барнауле и в других городах Алтайского края должны были состояться салюты.

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