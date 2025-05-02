Директор Helldivers 2 байтит обещанием нового контента, “от которого игроки будут в шоке и полном восторге”Шамс Джорджани, генеральный директор Arrowhead Game Studios, в официальном Discord-сообществе Helldivers 2 пообещал, что грядущее обновление будет настолько потрясающим, что игроки «будут в полном восторге и шоке от увиденного».
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