Директор Helldivers 2 байтит обещанием нового контента, “от которого игроки будут в шоке и полном восторге”Шамс Джорджани, генеральный директор Arrowhead Game Studios, в официальном Discord-сообществе Helldivers 2 пообещал, что грядущее обновление будет настолько потрясающим, что игроки «будут в полном восторге и шоке от увиденного».