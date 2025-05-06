Сотрудники полиции изъяли в Пензенской области партию наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами Госавтоинспекции в результате проведенных мероприятий на автодороге «Нижний Новгород - Саратов» задержали автомобиль «Лада Калина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии