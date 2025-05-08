Hongqi выделила для России 30 автомобилей, чтобы провести парад в честь Дня Победы Ольга БезродняяВ честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне китайский автопроизводитель Hongqi предоставит автомобили для Парада Победы.
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