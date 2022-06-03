Американцы назвали смешной попытку "Азова"* откреститься от нацизма

ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе Комментаторы американской платформы Reddit отреагировали на статью в The Times, в которой сообщалось, что "Азов"* уже отказался от нацистской символики, а российские СМИ якобы "несправедливо эксплуатировали" эту тему.