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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «ПСЖ» – журналисту об отставке Энрике: «Это что еще за вопрос? Ты понимаешь футбол? У нас самая молодая команда в Европе – будущее принадлежит нам»

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. – Вы уже думаете о следующем сезоне? – Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цел.

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