TotalEnergies обнаружила новую нефтяную залежь в Анголе

Французская TotalEnergies нашла новую нефтяную залежь Acacia-5 в Анголе на блоке 17. Добыча начнётся через три месяца, увеличив производство на 6 тыс.
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