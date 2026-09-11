▫️ Первые фильмы про СВО выйдут в России в этом году Российский кинорынок испытывает давление из-за ограничений на западный прокат и ухода крупных зарубежных кинокомпаний, заявил сценарист, режиссёр и кинопродюсер Андрей Скрипцов.
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