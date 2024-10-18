Появились кадры допроса задержанной ФСБ в Крыму женщины-агента СБУ

Появились кадры допроса жительницы Херсонской области, которая обвиняется в шпионаже в пользу СБУ.Как сообщалось, сотрудники ФСБ задержали в Крыму женщину 2001 года рождения, которая собирала данные о дислокации российских военных в Херсонской области и передавала их украинским спецслужбам.