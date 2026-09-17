Нефть упала на 2% благодаря КСА

Нефть продолжила дешеветь в четверг. Марка Brent опускалась на 1,8%, до $103,95 за баррель, WTI — на 1,7%, до $100,66.
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