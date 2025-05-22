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Россиянам рассказали признаки возможной прослушки телефона

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о признаках прослушки смартфонов. На взломанное устройство могут указывать необъяснимый перегрев, быстрая разрядка аккумулятора, появление неизвестных приложений без иконок, повышенный фоновый интернет-трафик и самопроизвольное включение телефона.

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