Россиянам рассказали признаки возможной прослушки телефона

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о признаках прослушки смартфонов. На взломанное устройство могут указывать необъяснимый перегрев, быстрая разрядка аккумулятора, появление неизвестных приложений без иконок, повышенный фоновый интернет-трафик и самопроизвольное включение телефона.