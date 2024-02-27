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Dolphins 'very encouraged' by contract talks with QB Tua Tagovailoa

Dolphins 'very encouraged' by contract talks with QB Tua Tagovailoa

The Miami Dolphins are "very encouraged" about their negotiations with Tua Tagovailoa's agents as they work toward a long-term contract extension, coach Mike McDaniel told reporters Tuesday in Indianapolis.

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