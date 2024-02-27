Dolphins 'very encouraged' by contract talks with QB Tua Tagovailoa

The Miami Dolphins are "very encouraged" about their negotiations with Tua Tagovailoa's agents as they work toward a long-term contract extension, coach Mike McDaniel told reporters Tuesday in Indianapolis.
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