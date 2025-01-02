Власти Украины готовятся к круговой обороне Балаклеи и Изюма Харьковской области

Вокруг городов Балаклея и Изюм Харьковской области создаются фортификационные сооружения для того, чтобы в случае необходимости держать круговую оборону этих населенных пунктов, сообщил 2 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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