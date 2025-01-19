Депутат Бессараб заявила о важности индексации пенсий

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что бюджет принимался с расчётом на то, чтобы можно было в кратчайшие сроки принять решение о доиндексации страховых пенсий в случае необходимости.
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