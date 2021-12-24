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Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой

Apple устранила популярную ошибку с экраном iPhone, но сломала важную функцию устройства. Обладатели смартфонов Apple жаловались, что после замены экрана в неавторизованном сервисном центре на устройстве отключалась функция разблокировки по лицу.

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