ВС Китая направили 23 самолета и восемь кораблей к Тайваню

ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.