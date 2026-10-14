Bearish Divergence Brent Crude Futures ICEEUR_DLY:BRN1! WildState Ascending wedge pattern with Bearish divergence on the 1 hr chart with MACD and RSI showing decreasing momentum.
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