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Аргументы недели

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21 пострадавший и трое погибших — последствия взрыва в ресторане на Кудринской площади

21 пострадавший и трое погибших — последствия взрыва в ресторане на Кудринской площади

В ресторане в Москве произошёл подрыв СВУ, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Версия о газовом баллоне больше не рассматривается.

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