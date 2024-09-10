Жителям Петербурге напомнили о росте судебных пошлин из-за долгов за ЖКУ

Об этом рассказали специалисты «ЕИРЦ СПБ» Петербуржцам, у которых имеются задолженности за жилищно-коммунальные услуги, напомнили о росте стоимости судебных пошлин с 9 сентября, отметили в пресс-службе АО «ЕИРЦ СПБ».