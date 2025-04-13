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Царьград

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Землетрясение 5,9 балла потрясло Таджикистан: эпицентр близ Худжанда

Землетрясение 5,9 балла потрясло Таджикистан: эпицентр близ Худжанда

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине 10 км юго-восточнее Худжанда, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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