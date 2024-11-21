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Главу ФСБР Мамиашвили переизбрали на новый президентский срок

Главу ФСБР Мамиашвили переизбрали на новый президентский срок

Президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) вновь стал Михаил Мамиашвили. Действующий глава организации был единственным кандидатом на высокопоставленную должность, сообщает RT со ссылкой на официальных представителей ФСБР.

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