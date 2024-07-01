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Эзотерика Онлайн

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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ Карта дня - 7 Мечей Все бурлит, все кипит, процессы идут полным ходом. 🔥🔥🔥"Горшочек вари"! Большое количество энергии, внутри событий, реализация намерений, сделок и так далее.

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