У одиноких людей нашли общую особенность

Изучению одиночества посвящены многие современные исследования. Например, одна из недавних работ показала, что семейное положение и уровень удовлетворенности жизнью можно предсказать по типу личности, а другая выявила, что социальная изоляция способна повлиять на состояние здоровья сильнее, чем ожирение и алкоголь.