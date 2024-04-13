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В Часов Яре начинается генеральное сражение: ВСУ на помощь идут французы. Киев готовится отступать до Днепра – Горячая сводка СВО

В Часов Яре начинается генеральное сражение: ВСУ на помощь идут французы. Киев готовится отступать до Днепра – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ruСегодня 67K прочитали Русские войска усиливают давление на Часов Яр, где боевые действия идет сразу на нескольких участках фронта.

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